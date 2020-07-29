新冠肺炎：新州健身中心違州長停業命令　兩東主被捕

美國的新冠肺炎確診個案攀升之際，新澤西州康登縣一間健身中心多次違反州長墨菲（Phil Murphy）要求非必要室內場所關閉的緊急行政命令，兩名東主周一（27日）圖重開中心時被捕，被控藐視法庭、妨礙及違反災害控制法等罪，最高可判囚18個月。他們保釋後，聲言絕不會退縮讓步。

涉事健身中心「Atilis Gym」的東主為33歲的史密斯（Ian Smith）和51歲的特倫貝蒂（Frank Trumbetti），兩人自今年5月中起多次無視州長要求，拒絕關閉室內設施，更留守在內抗議。該州高等法院上周五（24日）下令兩人離開及停止營運健身中心，但截至周一仍有民眾違令入內使用器材，警員同日要求兩名東主離開遭拒後，將其拘捕。

健身中心其後遭當局以木板圍封，兩名東主的代表律師對法庭命令感到失望，正研上訴。另外，加州貝克斯菲爾德一間連鎖健身中心及科羅拉多州堡岩鎮一間餐廳拒遵州長命令停業，後者一度遭州政府吊銷營業執照30日，東主正起訴州長波里斯強制停業剝奪其生計。