新冠肺炎：研究指病毒可損聽力　76%康復者心臟受損

美國約翰斯霍普金斯大學就新冠肺炎死者進行小型研究，發現3名死者當中，其中2人的中耳或乳突骨帶有病毒。外媒報道指，聽力受損或是新冠肺炎的其中一個罕有症狀。研究人員建議為患者做手術時，應先檢測他們耳部。

研究對象是死前確診的患者，分別是60多歲的男子、60多歲的女子以及80多歲的女子。研究人員檢驗出該名80多歲女子的右邊中耳含有病毒，而該名男子則在兩邊中耳及乳突骨都帶有病毒。研究證實，新冠病毒可導致耳部感染等問題。由於活性病毒可藏於中耳積液中，醫護人員在進行手術期間，應謹慎處理有關手術用品。

另外，德國亦有兩項研究發現超過60%死前確診者的心肌含有病毒，78%則出現心臟結構性損害，研究證明病毒對心臟有所影響。其中，法蘭克福大學醫院研究100名新冠肺炎存活者的心臟健康情況，發現其中76%人的肌鈣蛋白水平偏高，情況有如曾心臟病發的患者。

以上研究已分別刊登在《美國醫學會雜誌耳鼻喉科學 – 頭部及頸部手術》（JAMA Otolaryngology - Head & Neck Surgery）及《美國醫學會雜誌心臟病學》（JAMA Cardiology）。