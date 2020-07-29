美官員控俄散布疫情假消息　圖影響11月大選

美國多名知情人士周二（28日）向美聯社透露，2名俄羅斯高級軍事情報人員以3個英文網站，發布約150篇有關新冠肺炎的文章，並寫有俄方向美方提供援助的假消息意圖誤導網民，宣揚反西方理念，並藉此干預美國11月的大選。

報道指，事件發生在5月底至7月初，3個網站分別是InfoRos.ru，Infobrics.org及 OneWorld.press，並由同一個俄羅斯註冊的資訊機構InfoRos營運。其文章內容多是支持俄羅斯及詆毀美國，試圖破壞俄美關係，並有指控美國政客貪腐的內容。

網站中有文章以「俄羅斯以緩和政策幫助美國對抗新冠肺炎新增個案」及「北京相信新冠肺炎是生化武器」等為題，旨在分化美國大眾意見，疑似想跟2016年一樣影響美國大選。知情人士指這些網站與11月的美國大選沒有直接關係，但部分內容攻擊美國總統特朗普的對手拜登，包括借拜登兒子涉及烏克蘭的醜聞大做文章。

涉事的俄羅斯男子秋林（Denis Valeryevich Tyurin）及斯塔倫斯基（Aleksandr Gennadyevich Starunskiy）過往曾在InfoRos擔任領導層，並在俄羅斯情報總局專攻軍事心理學情報的單位工作。InfoRos暫未回應事件。