華府拒「夢想者計劃」新申請　縮短免遣返年期

美國大選在即，總統特朗普爭取連任旗號除了催促疫苗大選前面世，再展現對移民問題的強硬立場。他周二（28日）宣布，將拒絕任何「幼年抵美暫緩遣返計劃」（DACA，又名夢想者計劃）的新申請，並將DACA人士免被遣返及獲准在美國工作期限由2年縮短至1年。

特朗普在新聞發布會未詳細說明，會否為DACA人士提供獲得公民身份的途徑；國土安全部發布的備忘錄則指，只有在「特殊情況」下才會發放允許他們出國旅行的許可證。審查或需至少100日，最終決定將推遲到11月3日總統選舉後。

目前有近65萬名年幼時非法入境人士受惠於DACA，美國最高法院早前駁回特朗普政府尋求廢除該計劃的申請。有移民權利組織批評，特朗普政府拒執行最高法院的裁決令人無法容忍。

另外，共和黨參議員與白宮周一（27日）推出的1萬億（約7.8萬億港元）紓困方案，有數十億美元將用於軍隊，其中至少2.61億美元（約20億港元）將撥款用作修建美墨邊境圍牆；民主及共和兩黨均反對，但未獲足夠票數推翻法案。