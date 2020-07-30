新冠肺炎：新冠病毒祖先或70多年前已在蝙蝠傳播

一篇刊登於《自然微生物學》期刊的研究報告指出，導致今次疫情的新冠肺炎病毒，可能是從逾70年前已在蝙蝠群族中傳染的病毒演化而來，人類一直未察覺它的存在。研究同時指出，病毒最有可能是源自菊頭蝠，而穿山甲則不太可能是新冠病毒的中間宿主。

該報告由美國賓夕凡尼亞州立大學生物學副教授博尼（Maciej Boni）領導撰寫，研究人員分析了新冠病毒所屬的乙型冠狀病毒支系B的數據，並採用了3種方法來鑑定新冠病毒基因中，未經歷重組並可用於重構病毒演化歷史的區域。

結果發現，新冠病毒與在菊頭蝠身上發現的最近親病毒「RaTG13」擁有共同的單一祖先譜系，估計新冠病毒分別於1948年、1969年和1982年，從乙型冠狀病毒支系B中的蝙蝠病毒分化出來。「RaTG13」病毒沒有使蝙蝠生病，不過，研究人員指出，從新冠病毒長期分途演化的情況來看，蝙蝠中可能還存在能夠感染人類的冠狀病毒譜系，它們可能仍在蝙蝠之間廣泛流傳。

團隊亦檢驗了幫助病毒入侵細胞的刺突蛋白基因排序，從中得出結論，雖然新冠病毒和穿山甲攜帶的有關病毒擁有一個共同祖先，而且穿山甲可能在新冠病毒從動物傳給人類的過程中發揮了一定作用，但穿山甲不大可能是新冠病毒的中間宿主，也沒證據證明中間宿主是蝙蝠病毒感染人類的必要條件。