美警殺黑人：聯邦執法者周四撤出波特蘭法院

美國特朗普政府派聯邦人員到俄勒岡州波特蘭，鎮壓反種族主義示威備受抨擊。俄勒岡州州長布朗周三（29日）宣布，駐守波特蘭聯邦法院內的聯邦執法人員將於周四（30日）撤走，只留下少數人與州警保護建築物，其他成員改為留守波特蘭戒備。

布朗表示，海關及邊防局（CBP）、移民及海關執法局（ICE）人員會離開波特蘭下城區，美國法警及聯邦保衞署人員會與州警察一同留守法院內，當局亦安排州警在法院鐵欄外駐守，防止示威者衝擊。

署理國土安全部長沃爾夫（Chad Wolf）則稱，所有聯邦人員會繼續留在波特蘭，但不會透露他們的部署安排，又指有證據顯示州警的部署無效。州警一方表示，會調派特別行動小隊及制服警員到法院，每兩周輪換一次。俄勒岡州宣布新安排後，總統特朗普在Twitter讚揚聯邦人員防止波特蘭被全部焚燒及打倒在地。

除了波特蘭，華府亦增派聯邦人員到全國多地鎮壓示威，6名市長日前致函國會控訴。華盛頓州西雅圖市長德坎（Jenny Durkan）周二（28日）在Twitter表示，聯邦人員已撤出該市。