反壟斷聽證會　科企四巨頭警告華將壟斷創新

美國四大科企Facebook、Google母公司Alphabet、亞馬遜及蘋果公司的行政總裁，周三（29日）一同出席國會眾議院司法委員會聽證會，他們均警告美國對科企的新規管會導致中國壟斷創新，其中以Fb始創人朱克伯格的立場最強硬。

朱克伯格向委員會表示，Fb支持一套基本原則，包括保持民眾安全、支持言論自由等民主傳統，稱這是Fb的基本價值，但不是世上所有人、企業或國家的價值。他直指高端科技10年前絕大部分來自美國，現今大部分來自中國。美媒解讀朱克伯格的言論，認為意指Fb是對抗中國威脅、支持美國價值的美國公司。

朱克伯格又提到有證據顯示中國政府從美國企業盜取科技，蘋果行政總裁庫克及亞馬遜行政總裁貝索斯則指，他們知悉有關中國偷取知識產權的報道，但從未在其公司發現這事。Alphabet行政總裁披差最初稱無留意到Google有類似事件，後來補充Google在2009年遭受來自中國的黑客攻擊。

美媒指，朱克伯格在聽證會的發言比書面供詞強硬，他警告中國正建立自己版本、專注不同概念的互聯網，然後輸出到其他國家。