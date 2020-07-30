新冠肺炎：單日增1461死　等同每分鐘有1人不治

全球新冠肺炎疫情最嚴重的美國，周三（29日）新增1461人死亡，相當於當日平均每分鐘就有一人死於新冠肺炎。死亡病例增幅亦是5月底以來的新高，死亡數累計突破15萬人，疫央集中在南部及西部，包括加州、德州及佛羅里達州等，共10個州份的新增死亡人數均創新高。

美國至今有442.6萬人染疫，死亡數字在過去兩個月急增，尤其過去11日就有超過1萬人死亡；有29個州的平均每日死亡人數比上周上升至少10%。紐約州仍然是最多死亡人數的州份，有超過3.2萬人，加州、德州、佛州今個月的死亡人數亦急增。

加州周三有197人病歿，創單日新高，雖然州政府要求民眾遵守防疫令，但仍有超過5000名基督徒周日（26日）湧到聖迭戈的沙灘參與崇拜，參與者沒有戴口罩及保持社交距離，期間主辦人更即場為子進行洗禮。他表示信徒利用祈禱和唱歌等不同方式參與，能得到治愈、救贖和釋放。

佛州的疫情同樣嚴峻，周三錄得216人死亡，再創最大單日增幅。死亡數字增加令當地殯儀館空間有限，海厄利亞市（Hialeah）有殯儀館利用冷藏貨櫃車存放屍體，居民擔心屍體有病毒傳播風險。市長則表示死者不是死於新冠肺炎，貨櫃車已移至另一區域。另外，德州則要求學生返學上課前要隔離14日。

衞生過敏症及傳染病研究所主任福奇亦提醒，中西部州份要注視疫情發展，檢視防疫措施，可能要減慢一些重新開放經濟活動的計劃，但不認為要重新回到封鎖階段。總統特朗普日前在社交網發布呼籲民眾不需戴口罩的影片，福奇反駁指這對防疫毫無幫助。