德拖欠軍費致美撤兵　特朗普：不想再當傻瓜

美國國防部周三（29日）宣布將駐德國的美軍減少約1.2萬人，當中約6400人會歸國，另外約5600人會調派到其他北約國家，例如意大利和比利時。總統特朗普批評德國佔美國便宜，又指德國拖欠軍費才令美方作出此決定。

特朗普周三在白宮向記者表示：「我們不想再當傻瓜。原因很簡單，我們削減軍力是因為他們（德國）沒有支付軍費，他們在拖欠。」他又補充，如果德國開始承擔軍費，美方或會重新考慮裁軍的決定。

對於有指華府削減在德駐軍是向俄羅斯「送大禮」，防長埃斯珀為決定辯護，稱目的是推動更大戰略目標震懾俄羅斯，消除歐洲盟友疑慮，將軍隊轉移至波羅的海及黑海一帶。北約秘書長斯托爾滕貝格歡迎美方決定，指華府曾就決定徵詢過北約成員國意見。德國外交部和國防部亦發表聯合聲明，指仍未敲定撤軍計劃，或有待變化。

美媒早前報道指，俄羅斯懸賞阿富汗塔利班殺害美軍為首的西方聯軍。上周與俄羅斯總統普京通電話的特朗普，周二（28日）接受美國新聞網站Axios訪問時，指自己沒有向普京談論過報道所指的內容，又再次斥責報道是假新聞。