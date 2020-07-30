特朗普再批郵寄投票　暗示應因疫情延遲總統選舉

距離美國大選只餘不足百日，總統特朗普首度暗示應延期選舉。他周四（30日）早上在Twitter連發多條貼文，再度炮轟郵寄投票措施不可靠。他在貼文中問道︰「將選舉延遲，直至民眾能好好地、有保障地、安全地投票？」不過，美國總統並無權以行政命令，或國家緊急狀態令等方式押後或推遲大選，而須經國會立法通過。

特朗普在貼文中批評，「郵寄投票已證明是個悲劇性的災難」，將會令二○二○大選成為「史上最不準確和不誠實的選舉」，「將會令美國大大蒙羞」。他又指，民主黨經常警告有外國勢力干預選舉，「但他們心知郵寄投票正是容易被外國介入選戰的途徑」。

新冠肺炎疫情大大影響美國總統初選的投票過程，其中紐約州因為郵寄選票較多，六月完結的投票至今才完成點票。特朗普狠批紐約州的郵寄投票是「完全混亂」、「舞弊選舉」，並揚言︰「我告訴過你了。（在大選中）情況會在全國重演。假新聞卻拒絕報道！」

在國內新冠肺炎疫情反彈加上示威未平的動盪下，大選會否延遲舉行引起關注。假如特朗普決定延遲總統選舉，須得到民主黨控制的眾議院及共和黨控制的參議院多數議員批准。即使成功闖關，亦要在明年1月20日中午前舉行總統選舉。

根據美國1845年通過的法案，規定總統選舉須每4年舉行一次，日期為11月首個周二。同時，憲法第20條修正案亦列明，總統及副總統任期為選舉翌年的1月20日中午為止。如果屆時選舉仍未舉行，特朗普及副總統彭斯亦必須退位。根據《總統繼任法案》規定，總統及副總統缺位時，就會依次由眾議院議長、參議院臨時議長及國務卿代替。

不過，眾議院議長佩洛西的任期將於2021年1月3日結束，而下一順位的參議院臨時議長格拉斯利（Chuck Grassley）及國務卿蓬佩奧同屬共和黨人，預料民主黨不會輕易讓總統選舉延遲舉行。外界亦預期，由於特朗普無論如何均須在1月20日中午前退位，再加上國會阻力，押後總統選舉日期的可能性極低。