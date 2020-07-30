波音747於2022年停產　半世紀珍寶客機時代告終

美國飛機巨頭波音公司周三（29日）正式宣布，將於2022年停產著名的波音747系列客機，翱翔半世紀的珍寶客機時代終於落幕。在市場需求下降、再加上新冠肺炎疫情衝擊下，波音需調整生產計劃，除了淘汰波音747外，下一代大型飛機777X系列的出貨時間亦需押後。

波音前年和去年接連發生空難後陷入窘態，疫情更導致旅客需求驟減，情況雪上加霜。波音公司宣布停產747系列後，聲明中解釋：「這是反映市場的現實，而作出的決定。」在生產計劃的調整上，波音亦宣布將新一代的大型飛機777X的首次出貨時間，推遲一年至2022年。

4引擎的波音747飛機因龐大體形而被稱為「珍寶」，早於1970年開始執飛，並承擔大量運輸工作。747客機擁有雙級艙，能搭載400名乘客，被指有助降低航空旅行票價，是令長途飛行打入大眾市場的功臣。但由於近年雙引擎飛機大行其道，珍寶客機逐漸失去市場，其半世紀歷史將落下帷幕。

波音公司周三亦公布了今年第二季度財報，並表示計劃採取進一步減產、裁員等措施來節省資金。報道指，波音受新冠肺炎疫情和737 MAX機型停飛的影響，第二季度營收118.07億美元，同比下降25%；淨虧損23.95億美元，去年同期淨虧損29.42億美元，虧損額收窄18.6%。截至今年6月底，波音負債額達614億美元。