美警殺黑人︰紐約警埋伏　捉18歲女上無標示房車

美國反警暴示威浪潮遍及全國，多地警方執法手段引起爭議。社交網日前流傳一段短片，可見數名便衣警員與一名示威者拉扯糾纏，最後將她拉進一架無警方標示的普通私家車內。事件引起軒然大波，紐約市警方周三（29日）回應，指該名18歲的被捕女子，是涉嫌毀壞警方閉路電視鏡頭的通緝犯。

該段短片在社交網上瘋傳，大批網民炮轟便衣警員在光天化日下突然將年輕女子捉上私家車，行徑有如綁架。撻伐聲不斷下，紐約市警周三在社交網回應事件，指被捕女子是18歲的斯通（Nicholas Stone），她涉嫌在市政廳公園毀壞5個警察鏡頭而被通緝。

警方指，該架無標示私家車是用作搜索疑犯，當時有身穿制服的騎單車警員在場協助拘捕。不過片中可見，身穿制服的警員是在便衣警和斯通糾纏、民眾湧前之後，才進入鏡頭範圍。紐約市民投訴委員會亦表示已就事件接獲投訴，會加以調查。

紐約市長白思豪周三被問及此事時，形容當時警方是在「錯的時間錯的地點」拘捕該女子。他指，有關行動「令人不安」，並稱︰「在國內現時的氣氛和民眾的擔憂下，這（拘捕行動）不應在一場進行中的示威內發生。」