參議員促華府調查　Zoom及TikTok與中國關係

多個中國應用程式引起安全疑慮，美國民主黨參議員布盧門撒爾（Richard Blumenthal）與共和黨參議員霍利（Josh Hawley）周四（30日）致函司法部，敦促調查視像會議應用程式Zoom和中國影音平台TikTok。

兩位議員表示，很多美國人在疫情下整日留在家中，他們以Zoom電話取代人際間的互動，並沉溺於TikTok影片。他們又指，兩間企業試圖淡化與中國的聯繫，在信中說：「根據不少報告，我們極擔心Zoom和TikTok向（中國）洩露美國人的個人資料，並代表中國政府進行審查。我們認為，司法部必須調查並確定Zoom和TikTok的業務關係、數據處理方式以及與中國的聯繫，是否為美國帶來風險。」司法部暫未回應要求。

Zoom在聲明中稱，該公司高度重視用戶私隱、安全性和信任，並歡迎與官員對話討論Zoom的全球業務準則和政策。TikTok則表示，該公司的內容及審核政策由位於加州的美國團隊領導，不受任何外國政府影響，並強調絕不向北京分享TikTok用戶數據。