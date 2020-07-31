新冠肺炎：國內首隻染疫犬離世　惟死因未確定

美媒周四（30日）報道，美國首次感染新冠病毒的狗隻，已於本月11日與世長辭。該隻7歲的德國牧羊犬早於4月生病，生前曾出現呼吸道病徵及吐血，但有獸醫懷疑牠同時患有癌症，故現時未能確定牠是死於新冠肺炎或是淋巴瘤。

紐約州斯塔滕島（Staten Island）男子馬奧尼（Robert Mahoney）在春季確診新冠肺炎，而他飼養的德國牧羊犬巴迪（Buddy）則在4月起生病，至5月中獲獸醫檢驗，於6月2日成為國內首隻確認受新冠病毒感染的狗隻。女主人向《國家地理》（National Geographic）憶述，巴迪在死前從口、鼻吐出血塊，他們只好讓巴迪安樂死。

美國農業部在巴迪出現呼吸道病徵後，曾為其抽取樣本，並表示牠將會痊愈，惜事與願違。2名未曾參與巴迪治療的獸醫翻查其病歷記錄後表示，目前無法確定巴迪是否因癌病令其更容易染上新冠肺炎，抑或是染了新冠肺炎而生病，還是剛好同一時間雙重患病。

美國目前有不多於25隻貓狗感染新冠肺炎，疾病管制與預防中心曾發出有關對確診寵物的照顧指引，然而當中未有提供檢測或向獸醫收集資料等資訊。另外，由於未有強制規例要求確診住戶為家中寵物檢驗，因此無法得知全國有多少寵物染病。