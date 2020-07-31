憂特朗普停通俄調查　FBI秘密存放關鍵文件

美國傳媒周四（30日）披露總統特朗普的通俄醜聞更多細節，指聯邦調查局（FBI）在局長高銘2017年5月9日被炒後，擔心特朗普下令終止調查，因此秘密地把案件關鍵文件的副本儲放在不同地點，讓文件得以保存。

有線電視新聞網絡（CNN）報道，特朗普辭退高銘後，FBI質疑特朗普會否辭退更多人、終止調查通俄案及前白宮國家安全顧問弗林，於是採取特別及未公開過的行動保護調查。高銘副手兼署理局長麥凱布認為，特朗普贏得大選後要求高銘忠誠及撤銷調查弗林，足以構成妨礙司法公正，於是指示下屬立案調查。

報道續指，麥凱布擔心特朗普接下來會辭退他，於是盡可能保留愈多的證據，於是下令把關於高銘與特朗普見面的備忘錄，上載至案件管理系統SENTINEL；文件存入系統後就無法移除，即使麥凱布離職，調查人員仍可接觸相關資料。

調查人員也把3份關鍵文件的副本，包括高銘備忘錄，秘密存放在位於首都華盛頓總部附近的地點，確保即使特朗普勒令終止調查，這些文件亦不受影響。