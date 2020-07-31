副警長心臟病發　3囚犯拍門拯救獲表揚

美國喬治亞州格威納特縣監獄一名副警長，日前在牢房外突然心臟病發昏厥，3名囚犯拼命製造噪音終成功拯救他，周三（29日）獲警長辦公室向他們公開致謝。

獄方沒有交代事發日期，副警長霍布斯（Warren Hobbs）事發時巡查監倉表現異常，返回辦公桌座位後更突然失去意識倒地，頭部撞至流血。身在牢房內的洛夫萊斯（Terry Loveless）、懷特黑德（Walter Whitehead）和斯莫爾斯（Mitchell Smalls）注意到後，急忙用力拍打牢門及大聲喊叫，希望引來他人注意。

舉動獲約60名獄友響應，發出盡量大的聲音呼救，整個牢房充滿雷鳴般的噪音。由閉路電視片段可見，噪音終喚回霍布斯一絲意識，促使他站起按下打開牢門的按鈕。洛夫萊斯等人隨後衝出牢房，趕至不省人事的霍布斯身邊，並用電話向外界求救。

獲救的霍布斯現時在家休養，他受訪時對如同鼓聲的呼喊仍然印象深刻，並指當時是以為有囚犯需要幫助，才奮力站起按鍵打開牢房的門。懷特黑德表示不想讓任何人死去，故會盡其所能去救人，不在乎其身份。