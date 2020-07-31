郵政署節流致信件積壓　恐難趕及選前派選票

在新冠肺炎疫情陰霾下，美國3個月後迎來總統選舉，預計郵寄投票量大增，但總統特朗普批評曾多次該投票方法並不可靠。美媒指郵政署早前為了節流，積壓了大量未處理的郵件，恐怕無法趕及在選前完成派送選票。

特朗普周四（30日）改稱不想延遲大選後，《華盛頓郵報》引述郵政署員工及工會官員報道，郵政署長迪祖爾（Louis DeJoy）推行減省成本措施令郵遞延遲，令人懷疑背後有阻礙「不在席投票」（absentee voting）的政治動機；他為物流公司高層，過去四年向共和黨捐款逾200萬美元（約1560萬港元）。

報道指，迪祖爾本月13日通過節流的措施，包括禁止加班補水、分信機提早關機、要求郵差暫緩派件以免阻延派信行程。有郵政署員工指，新政策導致郵差需人手分信及郵件堆積，國內部分地區收信延遲兩日，特快郵件亦受影響。

美國郵務員工會（APWU）主席戴蒙德斯坦（Mark Dimondstein）批評，迪祖爾通過的新措施對人民、郵政署而言都是錯誤。APWU的紐約西區主席卡什（Lori Cash）說︰「在新程序下展開選舉季，我嚇壞了。」郵政署發言人強調，新措施旨在穩定部門多年來的財政問題，否認迪祖爾此舉是聽命於特朗普的指控。