涉瀆神罪遭射殺男子為美籍　華府譴責促巴基斯坦改革

美國國務院周四（30日）發聲明指，日前在巴基斯坦因瀆神罪受審、期間被人公然於法庭內開槍射殺的一名男子，為美國公民。華府對事件表示憤怒，促請巴基斯坦即時改革該條易被濫用的瀆神罪及其法庭系統。

死者納西姆（Tahir Ahmad Naseem）本身居於伊利諾伊州，其後前往巴基斯坦，在當地因自稱先知而被控瀆神罪，周三（29日）出庭時竟在庭上遭人轟斃。美國國務院發聲明指，納西姆是被人「誘騙到巴基斯坦」，並稱︰「我們對美國公民納西姆昨日在巴基斯坦法庭內被殺，感到震驚、難過和憤怒。」

國務院聲明要求巴基斯坦改革有關罪行和法庭制度，並確保被捕疑犯會被起訴。美國國際宗教自由委員會亦對納西姆被殺一事予以譴責，委員穆爾（Johnnie Moore）則稱︰「巴基斯坦的瀆神罪本來就是無可維護的，但巴基斯坦政府竟無法確保一個人、一名美國公民，因為其信仰而出庭時不被謀殺，這令人難以置信地憤怒。」

納西姆據報出身於被視為回教異端的阿赫邁底亞教派（Ahmadi sect），但已經離開教派。他在2018年與一名白沙瓦的回教學生談及其信仰後，遭對方舉報干犯瀆神罪。納西姆周三就此到白沙瓦高等法院出庭時，突遭男子哈立德汗（Khalid Khan）開槍射殺。哈立德當場被制服，但他如何將武器偷運入高度設防的法院大樓仍然未明。