多人收來歷不明種子郵包　美加澳調查

此前，一些美國人收到了來歷不明的郵寄包裹，裏面是種子，包裹的託運人來自中國和其他一些國家。目前有更多國家如加拿大、日本等出現不明種子包裹事件。加拿大、英國和澳洲都在調查此事。

美國農業部表示，美國至少22個州和其他幾個國家遇到了這一情況。美國農業部在周三（29日）晚發布一份事先錄製好的廣播，稱不明種子包裹事件已擴大到全球範圍。此前來自美國各地的數千人報告稱，他們收到了裏面裝有種子的郵寄包裹，但他們沒有訂購過這些種子。

美國多個州包括華盛頓州及維珍尼亞州已提醒居民留意這類主動寄來的包裹。美國農業部本周較早時候表示，正在收集這些包裹，以檢測這些種子是否含有任何令人擔憂的東西。

目前美國已有多個部門對種子包裹事件展開調查，包括美國聯邦調查局（FBI）和海關及邊防局。據州農業官員稱，美國農業部至少從6月初以來就在關注來路不明的種子包裹。喬治亞州農業專員表示，該州一些居民報告在6月2日左右收到此類快遞，他所在的部門隨後聯絡美國農業部。

美國農業部動植物衞生檢疫局表示，到目前為止，該機構已經確認了14種種子，從芥末和牽牛花到椰菜、迷迭香以及玫瑰等。據美國農業部稱，截至周三晚間，沒有迹象顯示這些種子攜帶病蟲害。

另外，日本傳出有民眾收到疑似來自中國的可疑種子包裹，日本農林水產省周五（31日）呼籲民眾注意，不要種植來歷不明的植物種子。