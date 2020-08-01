海軍陸戰隊演習意外　兩棲突擊車加州沉沒1死8失蹤

美國海軍陸戰隊周四（7月30日）在加州南部對出海域舉行兩棲演習，期間一輛兩棲突擊車意外沉沒，導致1名陸戰隊員死亡，8人失蹤，另有8人受傷送院，當中1人情況危殆。海軍及海岸防衞隊事後展開搜救，仍在搜尋失蹤者。

兩棲攻擊艦馬金島號、兩棲船塢運輸艦薩默塞特號及聖迭戈號，分別於上周六及周一離開聖迭戈港口，三艦組成編隊，前往一百二十五公里外的演習地點聖克利門蒂島。第15海軍陸戰遠征隊轄下2000多名士兵亦參與演習，演練項目包括快速反應、常規兩棲登陸及其他海上行動。

載有15名第15海軍陸戰遠征隊隊員及1名水兵的兩棲突擊車，周四下午5時45分從馬金島號卸下海面時出事。8名陸戰隊員獲救，其中1人送院後證實死亡，其餘陸戰隊員及水手失蹤。意外發生後，馬金島號聯同薩默塞特號、聖迭戈號、神盾驅逐艦芬恩號及海岸防衞隊巡邏艦雷德諾爾號，以及四架直升機搜索失蹤者，但超過10小時沒有發現。

第15海軍陸戰遠征隊指揮官勃朗茲（Christopher Bronzi）上校稱，對悲劇事件深感悲痛，希望同袍為失蹤陸戰隊員及水兵家屬祈禱。兩棲突擊車負責運送士兵搶灘登陸，軍方仍未披露發生意外的兩棲突擊車型號，而AAV-97/A1兩棲突擊車是陸戰隊現時裝備。

第15海軍陸戰遠征隊駐守在聖迭戈附近的彭德爾頓營，隸屬第1海軍陸戰遠征軍，主要負責印太及波斯灣地區的軍事行動。陸戰遠征隊由地面作戰部隊及航空作戰部隊組成，有需要時可額外增加裝甲、炮兵或空中力量，包括F18戰機或AV8B鷂式垂直升降戰機。