入侵名人Twitter賬號　佛州17歲少年等3黑客被起訴

美國司法部上周五（7月31日）起訴3人，指他們涉嫌在上月15日發動黑客網攻，入侵當地多個名人的社交網Twitter帳號，騙取價值超過10萬美元（78萬港元）的加密電子貨幣，疑犯中包括一名未成年男子，相信是案中主腦。Twitter讚賞執法部門的迅速行動。

3名疑犯分別是來自佛羅里達州的17歲少年克拉克（Graham Ivan Clark）、同樣來自佛州的22歲男子法澤利（Nima Fazeli）以及19歲的英國男子里吉斯（Bognor Regis）。雖然克拉克未成年、剛剛高中畢業，惟佛州希爾斯伯勒縣檢方以成年身分起訴他，現時他涉及30宗重罪指控，不會移交至聯邦法院接受審訊。其餘2人則被控電匯欺詐、洗黑錢、協助和教唆他人犯罪等罪名。

加州檢察官安德森（David L. Anderson）表示，犯案的黑客群有種錯誤想法，認為可以無後顧之憂地匿名發動網攻，他又指今次指控可以說明，為獲得快樂或利益，而在安全環境發動邪惡的網攻是無法長久。安全專家表示，由於黑客行動相對上較業餘、以及黑客事後願意在網上與記者討論犯罪內容，相信克拉克是案件的主腦。