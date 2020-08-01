特朗普又反口　希望大選可提前

美國總統特朗普日前以郵寄投票會引致選舉舞弊為由，暗示押後11月3日大選的可能性。特朗普周五（7月31日）又反口，指無人比他更想大選如期舉行，甚至想提前（move it up）；有記者及網民理解為特朗普是想提前大選。他亦繼續炮轟郵寄投票不公，警告今屆大選將是「史上最大的選舉災難」。

特朗普在白宮與警察組織會面時，警告郵寄投票會造成災難，說：「我在這事情上永遠都是對的，否則我就不會坐在這裏。」他亦重申，必須要在選舉日當晚公布誰人勝出，辯稱自己不希望押後大選，「沒有人比我更想如期舉行，我希望提前。」

特朗普又批評紐約市上月的初選結果遲遲未出爐，最終或會影響準確性，稱：「看看紐約市的初選，他們的選舉相比之下只是微型選舉......他們永遠不會有選舉結果，永遠不會有準確結果。」他亦呼籲用缺席投票方式投票，認為它比郵寄選票更好及更安全。他亦將矛頭指向中國及俄羅斯，認為兩國會干擾選舉及偽造選票。

特朗普暗示想延遲大選後，惹來朝野反對，不少黨友及親信亦不贊成押後選期，他之後已改口稱不想延遲大選。

民調研究機構益普索（Ipsos）周五公布選舉準確和完整度的民調，結束顯示共和、民主兩黨選民均擔心今屆大選會有舞弊、干預及壓制選民。其中約一半登記選民，包括80%的共和黨人擔心郵寄投票會導致選舉舞弊，73%受訪者擔心會出現「選民壓制」，以民主黨選民的比率較高。