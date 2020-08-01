法庭文件披露　愛潑斯坦涉逼未成年女與安德魯性交

美國「元首級淫媒」愛潑斯坦去年被控販賣人口，其後疑畏罪在獄中自殺。美國紐約法院周五（7月31日）公開的最新法庭文件顯示，愛潑斯坦曾強迫一名未成年女性多次與英國安德魯王子發生性行為。安德魯暫未回應事件，他此前多次否認與性奴相關的指控。

今次披露的是一份，2015年一宗控告愛潑斯坦及其前女友吉絲納的訴訟文件，共有3名入稟人，其中一人是現年36歲的羅伯茨（Virginia Roberts Giuffre），她在訴訟中的代號為「Jane Doe #3」。文件指，愛潑斯坦在其位於美屬維爾京群島的私人島嶼舉行性愛派對，安排羅伯茨接待安德魯王子，並對她說：「他（安德魯）要甚麼都給他，回來再向我報告所有細節。」

吉絲納的律師一直要求法庭保密文件，紐約地區法院法官近日拒絕並下令公開。美媒報道指，愛潑斯坦除在私人島嶼，也在吉絲納位於紐約及倫敦的物業安排羅伯茨接待安德魯。法庭文件沒明確交待涉事日期，有指吉絲納在1999年首次接觸當時只有15歲的羅伯茨，而愛潑斯坦於1999年至2002年強迫後者當性奴，她其後偷走逃到外國。對於上述指控，安德魯一直強烈否認。

文件亦顯示，安德魯被指曾與哈佛大學前法學教授德肖維茨（Alan Dershowitz）試圖為愛潑斯坦游說美國政府，確保對方在訴訟獲「有利的抗辯安排」。另外2名入稟人要求法庭公開有關文件，安德魯一名友人指，美國聯邦上訴庭去年曾稱需「極謹慎」處理有關指控，又稱指控完全不實，沒有證據。