波馬恐襲主謀不獲公平審訊　上訴法院推翻死刑

2013年美國波士頓馬拉松連環爆炸恐襲案主謀焦哈爾（Dzhokhar Tsarnaev），於2015年在麻省聯邦地區法院被判死刑。聯邦第一巡迴上訴法院周五（7月31日）以陪審員帶有偏見，致焦哈爾未獲公平審訊為由，撤銷其死刑，法院將擇日進行量刑審訊。

焦哈爾的律師去年12月初為他入稟上訴，指當年審訊期間，部分陪審員對焦哈爾帶有偏見，包括陪審團女團長在Twitter發出及轉發22條貼文，指焦哈爾是「垃圾」。另一人則在判刑當日，在Twitter發文稱焦哈爾是「人渣、廢物，應永遠留在地牢至得到報應」。律師曾要求負責審理該案的法官奧圖爾（George O'Toole Jr.）撤換該2名陪審員，但不得要領。

此外，律師又曾指審訊期間，波士頓鋪天蓋地是關於焦哈爾的新聞報道，當地人對他充滿強烈情緒，難以選出對他公正持平的陪審員，要求轉換審訊地點，但同樣遭奧圖爾拒絕。

經過近9個月上訴聆訊，聯邦第一巡迴上訴法院推翻焦哈爾的死刑裁決，法官湯普森表示，焦哈爾仍需面對其他多項終身監禁的刑罰，意味他會在獄中終老。焦哈爾目前在科羅拉多州一間高度設防監獄服刑。檢方表示，檢察官正審視裁決，暫未有回應。檢察官可要求上訴法院再展開聆訊，或上訴至聯邦最高法院。

屬車臣移民的焦哈爾及其哥哥塔梅爾蘭（Tamerlan Tsarnaev）於2013年4月16日，在波士頓馬拉松賽道旁引爆壓力煲炸彈及一個有炸彈的袋子，導致3死逾180傷。時任總統奧巴馬指事件是恐襲，各大城市事後全面提升安全戒備。警方投入全城反恐戰，塔梅爾蘭在逃亡期間被擊斃，焦哈爾其後落網。法庭於2015年裁定焦哈爾30項罪名全部成立，包括密謀使用大規模殺傷性武器造成死亡、襲擊、謀殺警員、劫車及逃走時開槍等，被判死刑。