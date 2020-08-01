報告測中國趨強大　美智庫促美國增強戰力

美國智庫蘭德公司一份最新報告指出，在今後30年裏，美國或需為面對一個更強大的中國做好準備。為應付在亞太以至全球舞台可能出現的軍事衝突，報告建議美國增強於印太地區的軍力部署，同時提升部隊的聯合作戰能力。

該份於7月24日發表的報告，根據包括中西方有關中國的長期戰略發展和安全計劃和目標的文獻、中方機構和官員發表的官方聲明、中國領導人的講話、中國國防部以及其他政府部門發表的白皮書進行研究，分析到本世紀中葉，中國可能出現4種發展情況，分別是全面成功（triumphant）、不斷崛起（ascendant）、停滯不前（stagnant）及內部崩潰（imploding）；當中以不斷崛起或停滯不前最可能出現。

報告稱，雖然目前還不能說中國領導階層將取得全面成功，但建議美國應對此作好準備。報告又排除中美日後會成為密切夥伴的可能，即使中國發展停滯不前，中美關係都只會像爆發貿易戰時候般起伏。一旦出現一個不斷崛起的中國，中美間的經濟、外交和軍事關係在中長期將更難預測。

報告認為，雖然印太戰區在可見未來可能仍將優先聚焦爭奪制海與制空權，然而美國陸軍亦必需強化實力，以符合更龐大的聯合作戰目標。這意味美國陸軍要強化海空運輸能力，讓部隊在戰爭爆發前趕抵熱點地區備戰。