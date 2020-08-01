拜登副手最後遴選　加州女黑人眾議員巴斯或跑出

美媒周五（7月31日）報道，美國民主黨總統參選人拜登將在民主黨全國代表大會前一周宣布副手人選，而遴選過程進入最後階段。知情人士指，目前的大熱人選是前國家安全顧問蘇珊‧賴斯及加州女黑人眾議員巴斯（Karen Bass）。

《紐約時報》引述消息指，拜登陣營就副手人選對選民進行廣泛問卷調查及小組討論，並衡量不同遴選因素，包括對關鍵州份的影響、是否揀選黑人女性等。拜登下周將與候選人單對單會面，而目前跑出的是蘇珊‧賴斯和巴斯。

知情人士透露，拜登希望夥拍有能力推進其管治優先事項的人，對方不要偏離國家面臨的緊迫挑戰來追求自己的政治優先事項。拜登的顧問則希望副手不會是總統特朗普「豐富的政治目標」，亦不想對方宣誓就職後就想着選總統。

報道指，巴斯在民主黨眾議員極力游說下，讓遴選委員會留下印象，快速成為副手頭號人選之一。巴斯早年從醫和在洛杉磯成立專服務社經地位低下民眾的機構，2013年起任加州眾議員，曾任州議會議長。

巴斯之後進身國會，2018年當選國會黑人核心小組（CBC）主席至今。她與眾議院議長佩洛西極投契，兩人合作無間，佩洛西對她的豐富從政經驗，以及勇於領導人們面對種族不公及警暴等問題更是讚不絕口。巴斯不但獲黨友稱許，現任眾議院共和黨領袖麥卡錫及共和黨眾議院前議長瑞安，也給她好評。拜登團隊及巴斯均沒回應有關副手人選報道。