環球時興：反駁打扮影響專業　女醫生比堅尼救人照掀熱潮

各行各業都難免會有性別歧視問題，美國夏威夷考愛島一名女醫生早前在Instagram分享，自己身穿粉色比堅尼在沙灘救人的照片，反擊美國一項研究指醫生上傳泳裝照是不專業，以印證女性醫護專業不容衣着打扮挑戰。照片近日在網上瘋傳，帶起「醫護比堅尼」（#MedBikini）挑戰熱潮。

一夜成名的女醫生邁爾（Candice Myhre）周日（7月26日）分享的照片可見，她跪着為一名遭船撞傷、血流披臉的男子急救，並在貼文指「當你在大海中被船撞到時，比堅尼醫生會救你的命。」她強調，所有女性醫療專業人員穿上任何衣着，都不會改變救人天職。

照片是為了抨擊美國《血管外科學雜誌》去年12月發表的一項研究，內容指出年輕的血管外科醫生在社交網上傳比堅尼照、飲酒等行為或被視為不專業。研究引發大批醫護抗議醫學界性別歧視，全球各地數百名女醫護緊隨邁爾，紛紛曬出個人比堅尼照聲援。

有其他女醫生上傳比堅尼性感照，感慨稱：「我是一名醫學女性，喜歡到熱帶地區旅行並相應地着裝。我不會穿着我的白大褂去夏威夷。與我的男同事相比，這並不意味我不夠專業、不夠聰明或缺乏同情心。」

有男醫生都加入挑戰，曬出自己作為「舞林高手」的一面，他坦言自己還是外科住院醫生時，因為怕被認為不專業，連和妻子在舞蹈比賽中獲得前5名都不敢向任何人提起。面對群眾壓力，《血管外科學雜誌》周四（7月30日）道歉，宣布撤回涉事論文。