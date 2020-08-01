新冠肺炎︰喬治亞州夏令營爆疫　至少260人確診

美國疾病控制及預防中心（CDC）周五（7月31日）表示，喬治亞州數百名兒童6月參加夏令營時感染新冠肺炎，顯示未成年人不僅容易感染，也易成為傳播媒介。

CDC表示，597名參與者中至少有260人感染，但人數可能更高，因為目前僅取得團體中58%的檢驗結果。這個夏令營未遵守CDC建議所有參與者必須戴口罩的規定，只有營隊工作人員有戴，不過卻有遵守喬治亞州的行政命令，要求所有人必須在抵達前12天內檢驗新冠病毒，並且出示陰性結果證明。

營隊先是在6月17日至20日，為138名受訓人員與132名工作人員舉辦說明會，他們絕大多數在21歲以下。夏令營在6月21日正式開始，有363名6歲至19歲學員參加；6月23日，一名青少年工作人員因前一晚出現發冷症狀而離開營隊，翌日接受篩檢，同日得出確診結果，營隊當天開始送學員返家，6月27日閉營。

當局自6月25日展開調查發現，344人中多達260人篩檢結果為陽性，其中74%出現包括發燒、頭痛以及喉嚨痛等輕微症狀，而其他確診者皆沒有症狀。CDC稱，結果顯示，新型冠狀病毒在年輕族群的同寢過夜環境中有效傳染，導致所有年齡層的高感染率。