英媒指特朗普有多種方法　趕絕TikTok

美國總統特朗普上周五（7月31日）預告，24小時內簽署行政命令，封殺有國家安全疑慮、中國手機應用程式「抖音」海外版TikTok。英國傳媒上周六（8月1日）估計，特朗普政府或會要求下架、封禁伺服器及作出干預等多種手法封殺。

自特朗普宣布封殺TikTok後，該程式的美國總經理帕帕斯（Vanessa Pappas）上周六在網上發布一段短片：「我們哪兒也不打算前往。」英國廣播公司科技新聞編輯凱利昂（Leo Kelion）則估計，華府可能要求Google及美國蘋果公司將TikTok下架，也有可能命令各地互聯網上網服務公司封禁TikTok伺服器，亦可以禁止美國公務員在工作用的手機上安裝TikTok，甚至透過美國外商投資審查委員會（CFIUS）否決北京字節跳動科技有限公司早年收購Musical.ly軟件公司的併購交易。

另一英媒同日較早時間引述消息報道，指北京字節跳動科技有限公司已同意完全退出TikTok在美業務，希望以此與白宮達成協議。根據方案，北京字節跳動科技有限公司退出後，美企微軟將接管TikTok美國業務，負責守護所有美國用戶數據；方案亦允許除微軟外另一美國公司接管TikTok美國業務，而部分總部設在美國的北京字節跳動科技有限公司投資者或獲得少數股權。