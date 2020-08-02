涉查記者採訪示威　國土安全部跪低調走負責人

美國國土安全部情報及分析辦公室，被揭監控採訪波特蘭示威的記者，引起外界抨擊。國土安全部署理部長沃爾夫上周五（7月31日）為平息疑慮，宣布停止收集新聞工作者的資料；據報事件負責人、辦公室主任墨菲（Brian Murphy）亦被調職。

《華盛頓郵報》報道，有傳媒曾披露國土安全部派遺聯邦人員到波特蘭執法後，情報及分析辦公室針對有關內容編寫「公開來源情報報告」，指控兩名《紐約時報》記者外洩政府機密文件，更在報告記錄兩名記者的Twitter貼文，甚至是貼文獲讚好和轉貼的次數。

事件曝光後，有專家批評國土安全部越權，有前情報官員指該部門收集美國公民資料的行為令人擔憂；民主黨參議員更致函，要求該部門公開是否有監控公民。沃爾夫上周五跪低，稱已指示情報及分析辦公室立即停止收集記者資料，強調絕不容忍有關行為，已下令展開調查。

據報，事件「始作俑者」墨菲已調職至國土安全部其他部門，暫未知他的新職位。他於2015年曾在聯邦調查局（FBI）總部工作，負責恐怖主義案件。有熟悉他的人士表示，墨菲很有野心，但經常無視守則、未能與同事協調，曾在一次調查工作中沒有公開FBI會參與其中。