特朗普停播競選廣告調整策略　呻「無人喜歡我」

美國大選尚餘3個月，總統特朗普在各大民調的支持度落後民主黨對手、前副總統拜登。特朗普臨陣撤換競選經理後，上周一度暫停在全國播放競選廣告，調整策略挽回劣勢。另一邊廂，拜登副手頭號人選、加州女黑人眾議員巴斯上周六（8月1日）被翻出2010年出席科學教派活動的片段，令她要在Twitter解畫。

美媒報道，特朗普上周二（7月28日）叫停播放競選廣告檢視策略，他上周五（7月31日）與競選經理斯蒂平等人通電話後，決定周一（8月3日）重播廣告，「復出」的第一波會攻擊拜登是失敗及左翼的工具。有競選人員透露，特朗普下一輪廣告會主攻較早開始投票的州份。

報道形容在大選進入最後100日倒數時，參選人停播競選廣告不尋常，但特朗普今次停播6日對整體選情不會有顯著影響。競選人員特別提到，特朗普在2016年大選的同一時段，仍未開始播廣告，當年他只有少量競選人員及資金，今年則有2.95億美元（約22.8億港元）現金在手，逾1500人負責競選工程。

有線電視新聞網絡上周六引述消息指，特朗普在距離大選不足百日時，開始意識到自己製造的「極端政治困境」。他與朋友聊天時經常埋怨，但改變現狀的能力及意願似乎不大。特朗普在過去數月多次私下指「無人喜歡我」，亦因面對新冠肺炎疫情時幾乎沒有控制能力而感沮喪。

至於民主黨陣營，拜登副手遴選工作進入最後階段，目前跑出的包括巴斯及前國家安全顧問蘇珊．賴斯，她們都是黑人女性。巴斯成為大熱後隨即被翻舊帳，網上流傳一段她10年前在洛杉磯出席教堂剪綵活動時，讚揚具爭議的科學教派帶來改變之影片。她在Twitter發文回應稱，眾所周知她在浸信會教堂受洗，當年是想傳達尊重他人、反抗壓迫的信息，該場活動後就開始傳出科學教派的醜聞，強調她對尊重及反抗壓迫立場不變。