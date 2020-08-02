影片中認出孫兒為炸彈狂徒　祖母大義滅親指證

美國有一名支持總統特朗普的老婦在社交平台Twitter瀏覽一條波特蘭示威的貼文，發現影片中投擲爆炸物的青年，其避彈衣與自己為孫兒購買的相似。後來，她發文指證孫兒是該名青年。警方上周五（7月31日）以涉嫌縱火重罪將他拘捕，最高或面臨20年監禁。

據上周二（7月28日）晚的閉路電視片段中，18歲的阿加德-貝里希爾（Gabriel Agard-Berryhill）投擲爆炸物進市中心的聯邦法院內。69歲婦人霍士（Karla Fox）指，片中人的綠色避彈衣上有「ICONS」的字眼，與自己買的款式一樣。她後來在網上撰寫用家評價，並上載一張其孫兒穿着防彈衣的照片，另在社交網站Facebook貼上該照片。後來在Twitter表示阿加德-貝里希爾就是炸彈狂徒。

經過調查人員比對涉事當晚影片及霍士上傳的照片，發現阿加德-貝里希爾的避彈衣、迷彩褲及口罩一樣，而用家評價中的內容「我買給在市中心示威的孫兒，他每晚都穿上它，稱這避彈衣很有效」與事件吻合，因此將阿加德-貝里希爾拘捕。

阿加德-貝里希爾未成年時曾犯罪，正接受感化，因此他向感化官表示願意自首。他承認自己被誤導而參與事件，但否認策動爆炸，指爆炸物是別人遞給他，他目前已暫時獲釋。