67架次美機赴南海　恐增軍事摩擦風險

中國智庫、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）上周六（1日）指，美軍軍機上月共出動67架次大型偵察機往南海偵察，次數幾乎是5月的2倍。隨着美國空軍各類戰場監視及指揮飛機加入偵察行動，表明美軍已從防範式偵察轉向對抗式偵察，戰場建設意味愈濃，恐增加軍事摩擦風險。

SCSPI表示，上月前往南海偵察的大型偵察機型號涵蓋美國海軍的P8A反潛巡邏機、P3C反潛巡邏機、EP3E電子巡邏機及MQ4C無人偵察機。美國空軍則派出RC135系列電子偵察機、E8C戰場指揮與監視機及E3B空中預警機。

多達13架次美軍偵察機在非常規時間（晚上8時至早上6時）起飛，累計9架次進入中國領海基線以外70海里（約130公里）範圍，6架次進入60海里（約111公里），而最近一次距離中國領海基線僅40多海里（約74公里）。

SCSPI又指，在數據提取及分析過程中可能有遺漏，小型偵察機也不在統計範圍內，且並非所有軍機都開啟ADS-8應答器，而艦載偵察機活動亦無法掌握，因此實際次數可能更高。