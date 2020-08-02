基因編輯培育透明魷魚　研究神經系統

魷魚、章魚及八爪魚等頭足綱生物，是腦部神經系統最大的無脊椎動物，這使牠們可以做出複雜的行為和瞬間偽裝。科學家一直想深入了解牠們的神經系統構造，但由於無法直接觀察，以致相關研究裹足不前。美國有科學家近日透過基因編輯技術，首次成功改造魷魚的胚胎，培育出透明的魷魚供科學研究之用。

芝加哥大學附屬海洋生物實驗室高級科學家羅森塔爾（Joshua Rosenthal）和團隊，以棲息於麻省伍茲霍爾（Woods Hole）的長鰭近海魷魚（Doryteuthis pealeii）為研究對象，透過CRISPR-Cas9技術去除魷魚胚胎中的色素沉着基因，消除其眼睛和皮膚細胞的色素，令孵出的小魷魚通體透明。

羅森塔爾表示，由於魷魚胚胎外層較厚硬，他們需用特別研發的微型剪刀剪開，再以斜面石英幼針將所需的試劑輸送到胚胎內。他指出，是次研究不但是有史以來首次對魷魚進行基因編輯，亦讓科學家可更容易研究頭足綱生物的神經系統，有助醫學、機械人及人工智能的開發。研究結果上周四（7月30日）刊於《當代生物學》（Current Biology）期刊。