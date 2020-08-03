蓬佩奧稱特朗普受夠　短時間內封殺TikTok

美國總統特朗普上周五（7月31日）預告，將封殺中國手機應用程式抖音海外版TikTok，但一直未有行動。國務卿蓬佩奧周日（8月2日）受訪時重申，特朗普已經受夠，又指美方將於「短時間」內採取行動。

蓬佩奧接受霍士新聞訪時問提到，TikTok及另一通訊軟件微信（WeChat）直接向中方提供數據，但美國一直容許此事。他稱，特朗普對此曾稱「夠了」，未來數天將針對與中方有關軟件所帶來一系列國家安全風險採取行動。

領導美國外商投資審查委員會（CFIUS）的財長姆紐欽同日亦接受訪問，指整個委員會已同意，TikTok有回傳1億美國人資料的風險，不能再以現時模式留在美國。他稱TikTok須作出改變，有關觀點獲民主黨的國會眾議院議長佩洛西及參議院少數黨領袖舒默同意。

美國新聞網站Axios則指，美企微軟為收購TikTok，已向特朗普保證，會徹底將TikTok的數據、伺服器及軟件從北京字節跳動科技有限公司分開。《華爾街日報》日前曾指，自特朗普反對收購計劃後，微軟一度暫停收購談判。