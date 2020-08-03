杜魯多醜聞恐致提前大選　逾半民眾無意疫中迎選舉

加拿大總理杜魯多早前將用作新冠肺炎紓困的9億加元（約51.4億港元）政府合約委託予慈善組織We Charity，卻爆出有利益衝突受查。反對黨揚言有意在國會9月復會時提出不信任動議，如獲通過或將觸發大選。但最新民調顯示，51%民眾不同意在秋季新冠肺炎疫情未了前舉行大選。

加拿大電視台（CTV）委託民調機構納諾斯研究（Nanos Research）於7月26日至30日，對近1100名成年人進行的調查結果顯示，51%的受訪者同意應在疫情結束或疫苗問世之前，避免進行選舉；約20%表示比較同意。表示不同意的受訪者則約佔28%。民調同時顯示，大部分受訪者認為國會應對We Charity風波進行全面調查。

加拿大政府6月下旬宣布，將總額逾9億加元的助學金項目委託給We Charity管理，但該機構被爆出與杜魯多家族和財長摩爾諾的家人關係密切。聯邦道德專員已就此展開調查，二人也為此向國民公開道歉。杜魯多領導的自由黨在去年大選只贏得少數政府，反對黨魁北克集團近日表示有意在9月底提出不信任動議，令現政府面臨危機。