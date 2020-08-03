曾稱奧巴馬為恐怖分子　特朗普盟友獲改任國防副次長

美國總統特朗普早前曾提名立場強硬的退役陸軍准將塔塔（Anthony Tata），為國防部政策次長人選。但塔塔多次語出驚人，曾斥前總統奧巴馬為恐怖分子領袖，其提名最終不獲共和黨控制的參議院通過。但國防部周日（2日）宣布，將塔塔改任命為國防政策副次長，引起民主黨人不滿。

塔塔曾錯誤將奧巴馬指為回教徒，又指對方為恐怖分子；他亦曾在社交網，直指民主黨的黑人女眾議員沃特斯（Maxine Waters）為「用種族作餌的種族主義者」。參議院最終叫停了表決塔塔提命的聽證會，未料他隨即獲委任為國防部副次長。該職務雖然次一級，但塔塔仍有權影響國防部的重要決策，包括伊朗等議題。

民主黨籍的眾議院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）炮轟︰「如果一名提名人，像塔塔那樣，無法取得參議院的支持，那麼總統就不應該將他放到一個一模一樣的暫時職位。這種逃避監管的做法，令政府難被問責，亦是將忠誠看得比能力更重要。」史密斯指出，國防部目前多個部長級職位懸空，很多均由塔塔同級的副次長代行。