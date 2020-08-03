新冠肺炎︰聯儲官員籲全國封鎖個半月　控疫以振經濟

美國在新冠肺炎疫情重創下，經濟第二季遭受自大蕭條以來最嚴重衰退。明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利（Neel Kashkari）周日（2日）受訪時表示，如果全美「非常認真地封鎖」1個月至個半月時間，可能反而對美國經濟有好處。他指，國會有能力負擔就疫情紓困的龐大開支。

卡什卡利接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時指，美國經濟能夠強勁復甦，但前提是病毒先要受控。他認為美國應強硬推行封鎖措施，認為如果不那麼做，病毒恐在未來一兩年再全面爆發，屆時將有很多企業因而破產，並令經濟復甦將放慢很多。

財長姆紐欽另在同日受訪時表示，總統特朗普將按需要支出，但赤字是重要考慮因素，以免令國家負上巨額債務。卡什卡利則反對指，國內儲蓄率處於高位，而利率處於歷史低位。他明言︰「我不擔心這個，國會應該利用這個機會來支持美國人民和美國經濟。如果讓經濟實現增長，我們將有能力償還債務。」

卡什卡利表示，國會有能力就疫情紓困動用大手筆支出，又認為由於美國人有相當儲蓄，美國無需向海外舉債就有能力籌資彌補預算缺口，支援在疫情下失業的人。