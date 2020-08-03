高層向庫斯納企業購房產　德意志銀行展內部調查

美國《紐約時報》周日（8月2日）報道，德國德意志銀行已就一宗2013年的地產交易，向公司一名有為美國總統特朗普服務的銀行家，以及特朗普的女婿庫斯納展開內部調查。報道指，該銀行家當年向庫斯納、即其客戶有份擁有的企業，買入一幢紐約房產，而庫斯納和特朗普與該公司的關係直至近日才浮面。

同時為白宮高級顧問的庫斯納，上周五（7月31日）公布財務報表，顯示他與妻子伊萬卡，去年由一間名為Bergel 715的公司收取100至500萬美元（約780至3900萬港元）。而德意志銀行高級私人銀行家弗拉布莉克（Rosemary Vrablic）在2013年6月，與兩名同事一同以150萬美元（約1170萬港元），經Bergel 715買入紐約一幢物業。

《紐時》引述知情者指，當時庫斯納已擁有該公司部分股權。同一時間，庫斯納和特朗普亦是弗拉布莉克在德意志銀行的客戶，其時已透過後者借得約1.9億美元（約14.8億港元）。按慣例，銀行會限制員工與客戶進行私人業務；而報道未能確認弗拉布莉克當時是否以低於市價買入該物業。

德意志銀行發言人則指，銀行方面是在上周五才得悉弗拉布莉克在2013年交易的詳情，將就此展開內部調查。弗拉布莉克的律師則拒絕回應。