若特朗普封殺TikTok　恐促使年輕人大選投反對票

美國總統特朗普計劃封殺中國手機應用程式抖音海外版TikTok，引起大批用家的反響。美國全國廣播公司（NBC）訪問發現，很多年輕人視TikTok為重要的娛樂及社交聯繫，尤其是新冠肺炎疫情肆虐之下。他們認為，如果特朗普真的封殺TikTok，可能令很多年輕用家在大選中對他投下反對票。

NBC訪問多名年輕用家，指出TikTok令他們可以暫時逃避嚴峻的現實，並讓他們感覺到與社群的聯繫。居於華盛頓州的18歲用家埃爾金斯（Kaylyn Elkins）認為，特朗普是否封殺TikTok，將會改變遊戲規則，促使更多年輕選民出來投票。跟很多用家一樣，埃爾金斯並不在乎TikTok與中國的關係，認為如果該程式屬於歐洲公司，特朗普根本不會考慮封殺，稱「想到世界及我們國家發生的事都覺得荒謬」。

特朗普的想法在TikTok社群掀起重重波瀾，很多網紅紛紛提醒粉絲在其他社交平台繼續追蹤他們。居於新澤西州的18歲用家麥考特（Clara McCourt）表示，從未見過如此多人談論一件事那麼久，擔心該程式會被封殺，認為民眾可以在該平台做很多不同的事。擁有40萬粉絲的尼克斯（Nyx）形容TikTok是救生索，覺得自己藉此平台幫助到其他人，若特朗普決定封殺她將非常傷心，難以想像失去這個花掉年月建立的社群。