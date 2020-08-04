民主黨議員傳召4國務院高官　查前監察總長被炒

美國國務院前監察總長利尼克（Steve Linick）今年5月被炒，引發政治風波。國會兩院的民主黨人周一（3日）指摘特朗普政府阻撓國會調查，宣布傳召4名國務院高官作供。

被傳召的官員包括負責管理事務的副國務卿布拉特奧（Brian Bulatao）、署理國務院法律顧問斯特林（Marik String）、負責政治軍事的助理副國務卿米勒（Michael Miller）及高級顧問波特（Toni A. Porter）。眾議院外交事務委員會主席恩格爾、監察與改革委員會主席馬洛妮，以及參議院外交關係委員會民主黨籍成員梅嫩德斯發聲明稱，他們決定傳召上述官員是因為國務院拒絕誠意地談判及與委員會對話，華府的阻撓令傳召有必要，委員會將繼續發掘美國人應知道的真相。

國務院否認民主黨的指控，形容是「過分的不準確」，聲稱已向委員會提供清晰途徑接觸相關人士，所有提議在委員會操控下被拒絕或無視。

總統特朗普於5月中宣布應國務卿蓬佩奧要求辭退利尼克，之後傳出利尼克被炒前正調查國務院早前繞過國會向沙特阿拉伯出售總值80億美元（約620億港元）軍備，以及蓬佩奧夫婦涉公器私用，要求國務院職員溜狗等。利尼克於6月出席國會閉門聽證會時，聲稱自己因調查對沙特售武而遭國務院高層欺凌。