內華達擴大郵寄投票規模　特朗普斥政變威脅提告

美國總統特朗普上周有意以疫情為由押後11月3日的大選，直指郵寄投票會有舞弊及造成史上嚴大的選舉災難。內華達州議會早前通過允許於大選日擴大郵寄投票規模，特朗普周一（3日）直斥是政變，威脅入稟控告該州。民主黨總統參選人拜登同日指摘特朗普的郵寄投票觀點是謊言，借此分散外界對他施政失敗的注意力。

內華達州議會日前通過法案，允許州政府於今年大選日前將向州內每名登記選民發放郵寄選票，確保不再重演該州6月初選時因票站不足而令選民大排長龍的情況。法案目前待民主黨籍州長西索拉克（Steve Sisolak）簽署成法，特朗普在Twitter發文直指內華達州的行動是「非法的深夜政變」，斥責「俱樂部州長（西索拉克）」令共和黨人不可能勝出該州，郵局無可能在無準備下處理郵寄投票的選票。他指：「（西索拉克）利用新冠肺炎疫情偷走內華達州，法庭見！」

特朗普亦稱自己可以就郵寄投票簽署行政命令，但未到時候；他無透露命令是關於甚麼。同日，副總統彭斯亦批評內華達州的舉動。

拜登則在一場籌款活動批評特朗普，相信對方會動用所有權力爭辯今次大選的欺詐性質。他續指，特朗普提議延遲大選，全都是有關郵寄投票如何欺詐及可怕的謊言。拜登又稱特朗普利用疫情謀求政治目的，分散外界對他「全面失敗」的注意。特朗普競選傳訊總監默托（Tim Murtaugh）反駁指特朗普正當地提出對郵寄投票的關注，拜登及激進左翼利用疫情製造恐慌，恐嚇選民於大選日留家。