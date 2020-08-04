新冠肺炎︰不滿對疫情悲觀　特朗普首轟抗疫女專家

美國白宮抗疫專責小組成員比爾克斯（Deborah Birx）周日（2日）警告，新冠肺炎疫情在國內嚴重擴散，形容大流行已進入全新階段，結果首度惹來總統特朗普的公開抨擊。特朗普周一（3日）發文狠批比爾克爾跟隨民主黨籍眾議院議長佩洛西的口徑，對美國疫情消極表態。

特朗普周一在Twitter稱︰「比爾克斯博士對我國在疫苗和治療上做得好而表現正面，所以瘋子佩洛西就針對她並說了她很多壞話。本該反駁佩洛西的，比爾克斯卻中了計，反而攻擊我們。可悲！」佩洛西日前曾表示，由於特朗普屢屢散播不實資訊，她已對負責協調抗疫專責組的比爾克斯失去信心。

比爾克斯周日受訪時，有反駁佩洛西稱︰「我從未被視為盲目樂觀、不科學、不信數據的人，我會賭上的我40年的事業，根據這些基準去善用數據，去推行救助更多人命的措施。」但她當時亦明言國內疫情嚴重，死亡數字有可能再擴大，結果惹來特朗普不滿。

特朗普經常批評抗疫專責組的過敏症及傳染病研究所主任福奇，但攻擊關係較好的比爾克斯則屬首次。特朗普周一見記者是被問及此事，他未有正面回應，僅指「佩洛西對比爾克斯很差」，強調美國抗疫表現非常好，認為對方應多提及這一點。