移民局入籍及簽證費大幅加價　首對尋求庇護者收費

美國公民和移民服務局（USCIS）上周五（7月31日）公布，將由10月2日起提高數十項移民和工作申請的費用，當中網上入籍申請費由640美元（約4960港元），加價至1160美元（約8990港元），增幅達83%。另外，當局亦首次向申請庇護人士收費50美元（約388港元），成為繼澳洲、伊朗和斐濟後，世上僅有第四個對尋求庇護者收費的國家。

USCIS約97%預算均來自移民申請費用，但特朗普政府近年收緊移民政策，加上因疫情而暫停服務等因素，令該局收支失衡，早在疫情爆發前已面臨每日約410萬美元（約3177萬港元）虧損。當局表示，每兩年調整一次費用是為了有效而公平地管理國家的合法移民體系，否認新收費與當局財困有關。有分析憂慮，新收費將成為入籍障礙。

新的入籍費用將涵蓋處理申請的全部成本費，H-1B非移民工作簽證申請費也從460美元（約3565港元）漲到555美元（約4301港元）；僱傭授權及家譜記錄等其他申請費用亦會上漲。「幼年抵美暫緩遣返計劃」（DACA，又名夢想者計劃）的續簽費用則獲免除。