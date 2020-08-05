美軍試射洲際導彈　罕有配置震懾中俄

中美俄展開核武競賽之際，美軍周二（4日）試射一枚陸基洲際彈道導彈，驗證該武器系統的準確性及可靠性。特別的是，今次試射的導彈罕有搭載3個重返大氣層載具，外界認為美方此舉是向俄羅斯及中國施壓，展開三方戰略軍控協議的談判。

美國空軍全球打擊司令部表示，該枚民兵3型陸基洲際彈道導彈當地時間凌晨12時21分，從加州范登堡空軍基地發射升空，搭載的重返大氣層載具飛抵6720公里外、位於太平洋中部的瓜加林環礁。美軍指測試展示美國核威懾是安全、可靠及有效，可阻嚇21世紀的威脅及令盟友安心，並強調這不是回應地區緊張關係或世界事件。

今次測試與過往有所不同，其中之一是導彈由海軍E6指揮與通信中繼飛機，利用搭載的空中發射控制系統下達發射指令；該系統是美軍核威懾力量重要一部分，當其他核武指揮及控制系統在核戰摧毀後，美軍仍能利用它遙距發射洲際彈道導彈。

至於另一不同之處，是過往測試通常只搭載一個重返大氣層載具，但今次多了兩個。美軍現時部署400枚民兵3型，每枚搭載一個重返大氣層載具，意味導彈只有一枚核彈頭。這是出於「核海綿」的戰略考慮，即放棄每枚導彈搭載多枚彈頭，換取導彈數量的增加；假如美俄爆發核戰，俄軍就需要發射更多核彈摧毀美軍民兵3型。

分析認為，華府迫使俄羅斯談判限制兩國戰略武器的軍控協議，同時亦希望中國加入。若美俄《新戰略武器裁減條約》明年到期後沒有延長，美方將不受限制地重新增加民兵3型的彈頭數量，因此今次測試既驗證導彈的多目標重返大氣層載具（MIRV）能力，也警告克里姆林宮不延長條約的話，美軍的陸基核威脅力量將更具破壞力。

假如美軍全部民兵3型增加搭載重返大氣層載具，導彈核彈頭總數將由現時400枚增至1200枚。巧合的是，美國總統軍控高級特使比林斯利亞（Marshall Billingslea）上月31日在社交網表示，在視察北達科他州邁諾特空軍基地期間，空軍士兵展開突擊演習，維持民兵3型處於高度的戰備狀態，其中一張照片可見有導彈搭載3枚彈頭。