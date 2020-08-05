前Google工程師偷商業機密　判囚18個月

由美國科技巨企Google跳槽到電召車公司Uber的工程師列萬多夫斯基（Anthony Levandowski），被控多項盜竊及企圖盜竊商業機密罪，今年3月與檢方達成認罪協議後，承認一項盜竊商業機密罪。法院周二（4日）判他入獄18個月，賠償逾85萬美元（約663萬港元）。

列萬多夫斯基被控於2015年12月，任職Google期間下載1.4萬份有關公司旗下自動駕駛車輛研發部門Waymo的工程文件，1個月後離職並成立初創企業Otto，後獲競爭對手Uber收購。Waymo於2017年2月控告Uber、列萬多夫斯基及Otto盜竊商業機密，列萬多夫斯基被起訴33項刑事罪名。他早前承認一項盜竊商業機密的罪名，以及曾下載一份Waymo檔案，在離開Google後繼續存取；共餘32項罪名在達成認罪協議後獲撤銷。

案件在加州聖何塞聯邦法院審理，法官判處列萬多夫斯基入獄一年半，罰款9.5萬美元，並向Waymo賠償逾75.6萬美元。由於新冠肺炎疫情嚴重，法官批准他暫緩入獄，明年2月再開庭決定其入獄日期。列萬多夫斯基的律師指，當事人對過往決定深表遺憾，感謝法庭延後執行刑期。Waymo發言人則指，公司上月去信緩刑官要求判囚列萬多夫斯基24個月至30個月，批評對方的嚴重損害及背叛Waymo。