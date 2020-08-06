TikTok在美面臨封殺　另一中國短片分享程式正冒起

美國特朗普政府以國安威脅為由，企圖封殺中國抖音海外版TikTok，然而有美媒報道指出，在美國正在冒起的另一個短片分享程式也是來自中國，美國本土的同類平台仍瞠乎其後。

《福布斯》報道，手機程式分析公司Apptopia的副總裁布萊克（Adam Blacker）指出，不少人以為一旦TikTok在美國被禁，Triller、Byte或者Dubsmash這幾款美國應用程式可能會取而代之成為新晉的首選短片分享程式，但事實上，不管在全球還是美國市場，Likee才是TikTok的最大競爭對手。

報道指，撇除TikTok，Likee是過去6個月美國最多人安裝的短片分享程式，共有725萬次，比Triller的約300萬次多出一倍有多；同期Dubsmash及Byte在美的安裝次數分別為約200萬次及175萬次，。布萊克更稱，Likee的每日活躍用戶數量也超過了其他三個應用程的總和。

Likee由總部在新加坡的科技公司BIGO Technology開發，而該公司由中國歡聚集團持有；歡聚集團旗下有「YY直播」等互聯網平台，和TikTok母公司字節跳動是競爭對手。

TikTok在過去6個月在美國有4746萬次的安裝量，遠超所有對手，但布萊克指出，針對年輕用戶的手機軟件巿場變化極快，一旦TikTok遭被封殺，用戶會將會高速流失。