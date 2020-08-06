拜登據報不親身接受總統候選人提名　特朗普促提前舉行辯論

消息指拜登（左）不會到密爾沃基出席黨大會，特朗普（右）亦考慮在白宮接受提名。（Getty Images 圖片）

距離美國總統選舉不足3個月，消息指篤定成為民主黨候選人的前副總統拜登，將不會親身前往威斯康辛州密爾沃基接受提名，全國代表大會更可能會以視像形式舉行。他的競選團隊同日公布，今秋將投入2.8億美元（約21.84億港元）在電視和數碼廣告上宣傳，較對手特朗普的1.47億美元（約11.5億港元）預算多近1倍。

消息稱，由於美國正受新冠肺炎疫情困擾，拜登決定不到密爾沃基出席民主黨的全國代表大會，有指這是民主黨全國代表大會將會以視像形式舉行的訊號。拜登早前接受美國廣播公司（ABC）訪問時提到，不可能數萬人集中在同一個地方，亦不排除會在網上舉行大會。

至於拜登的競選團隊較早前提及，拜登的預算中有2.2億美元（約17.2億港元）將投放在秋季的電視廣告，餘下的6000萬美元（約4.7億港元）將主攻網上廣告平台。拜登的高級策略師多尼倫（Mike Donilon）解釋：「我們認為，最重要是讓人民看到、聽到拜登，因為這涉及領導力問題，我們認為人們會在拜登身上看到那種令人安心的存在及穩定的領導力。」

與此同時，尋求連任的現任總統特朗普接受霍士新聞訪問時提到，他正考慮在白宮發表有關接受共和黨大會提名的演講，另呼籲提早在9月29日之前舉行首場正式總統選舉辯論。