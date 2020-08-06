中國助沙特研核　美調查計劃是否發展核武

情報官員發現利雅得附近有一個新落成的建築物。

美媒日前報道，沙特阿拉伯在中國協助下，興建鈾礦加工設施，被視為推進核計劃，引起沙特傳統盟友美國關注。《紐約時報》周三（5日）報道，美國情報部門正調查沙特生產核燃料的能力，以及此舉是否為鋪路發展核武。

《紐約時報》引述美國官員指，情報機構最近數周進行機密分析，內容關於沙特與中國合作建設製造核燃料的工業能力；惟分析憂慮兩國將鈾原料秘密提煉成濃縮鈾。美方人員亦發現，在沙特首都利雅得附近的太陽能板生產區附近，有一個新落成的建築物。專家質疑該建築物可能是其中一座未申報的核設施，惟未獲情報官員證實。

華府官員表示，沙特的核計劃處於初期階段，即使該國決定推進軍事核計劃，亦需要花數年才擁有生產核彈頭的能力。報道續指，沙特及中國企業早年已共同研發海水提鈾技術，計劃將全球最大石油出口國的沙特，變成鈾出口國。

美國國家安全委員會及中央情報局沒有回應報道，國務院沒有評論上述的發現，僅指華府會定期警告盟友與中國合作發展民用核能的危險性，鼓勵盟友只可以與值得信賴的供應商合作。國務院重申反對擴散發展鈾濃縮及核燃料再處理技術。

報道分析指，沙特及中國的合作，意味前者放棄依賴美國對抗伊朗，轉靠中國興建總值數十億美元、生產核燃料的基礎設施；中國傳統上不嚴格遵守《不擴散核武器條約》，同時鎖定沙特的石油供應。