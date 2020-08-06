加拿大男子廣州製毒罪成　一審判處死刑

中加關係持續緊張之際，廣東省廣州市中級人民法院周四（6日）就一宗製毒案一審宣判，被告加拿大籍男子徐偉洪罪成，判處死刑。同案另一被告、45歲廣州男子溫冠雄判處無期徒刑，剝奪政治權利終身及沒收個人全部財產。

案情指，徐偉洪於2016年10月購買製毒原料、工具，夥同溫冠雄在對方的別墅內製造毒品氯胺酮，並存有在海珠區的徐偉洪住宅內，公安在上述兩個地點繳獲逾120公斤氯胺酮。中國外交部指，中國司法機關依照程序獨立辦案，任何人犯罪在適用法律上一律平等，對不同國籍的罪犯均依法辦理。

加籍公民謝倫伯格前年因走私毒品罪成判囚15年及沒收財產15萬元人民幣（約17萬港元），遼寧省高級人民法院其後把案件發還重審，去年年初改判死刑，他其後提出上訴。加籍華裔男子范威在廣東省台山市與他人合謀製售冰毒64公斤，去年4月一審判處死刑。案件已上訴至廣東省高級人民法院，將擇日宣判。

自加拿大應美方要求，扣押過境的中國電訊設備製造商華為首席財務官孟晚舟，中方事後拘捕加拿大公民康明凱及斯派佛。而中國外交部發言人汪文斌則表示，毒品犯罪是世界公認的嚴重犯罪，中國對毒品犯罪適用死刑，有利於震懾和預防毒品犯罪，中國司法機關對不同國籍的罪犯均依法處理，看不出事件對中加關係會造成影響。

另中國駐加大使叢培武周四受訪時指，孟晚舟案是美方一手策劃的嚴重政治事件，而加拿大則是幫兇。他敦促加拿大糾正錯誤、盡快釋放孟晚舟，讓她早日平安返國。